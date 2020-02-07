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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة لكل اليمنيين في الشمال والجنوب..سجناء يمنيين في هذه المدينة العربية الشهيرة يتعرضون للتعذيب المرعب بسبب هذه التهم ( شاهد صورة ابكت كل يمني )

2020/02/07 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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