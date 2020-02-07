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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الرئيس هادي يطيح برئيس الوزراء من منصبه ومستشار هادي يكشف سبب الاطاحة برئيس الوزراء معين عبد الملك ويرفض ان يكشف اسم البديل

2020/02/07 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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