شكرا لمتابعة خبر عن ضاحي خلفان يكشف عن وجهه القبيح والغادر ويوجه ضربة قاتلة للداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف جعلته يبكي مثل الاطفال من شدة القهر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يكشف عن وجهه القبيح والغادر ويوجه ضربة قاتلة للداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف جعلته يبكي مثل الاطفال من شدة القهر (فيديو)

كشف إعلامي إماراتي، سر انقلاب ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات، على الداعية وسيم يوسف، وعلاقة نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان.

وأكد الإعلامي الإماراتي، عبدالله بن دفنا، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "سناب شات"، أن وسيم يوسف ارتكب خطأين تسببا في عزله من إمامة جامع زايد الكبير في أبو ظبي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ليست من إيران ولا من سلطنة عمان ولا من احدى الدول العظمى..عبد الملك الحوثي يطير فرحا بعد حصوله على سلاح فتاك سيجعله يسقط مارب خلال 24 ساعة فقط

صدمة كبيرة لكل اليمنيين في الشمال والجنوب..سجناء يمنيين في هذه المدينة العربية الشهيرة يتعرضون للتعذيب المرعب بسبب هذه التهم ( شاهد صورة ابكت كل يمني )

ورد للتو...الرئيس هادي يطيح برئيس الوزراء من منصبه ومستشار هادي يكشف سبب الاطاحة برئيس الوزراء معين عبد الملك ويرفض ان يكشف اسم البديل

عاجل: الملك سلمان يتنحى عن السلطة وييسلمها لولي عهدة محمد بن سلمان..والرئيس الأمريكي ترامب يباغت الجميع بهذا التعليق الصادم للأسرة السعودية الحاكمة

ضاحي خلفان يكشف عن وجهه القبيح والغادر ويوجه ضربة قاتلة للداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف جعلته يبكي مثل الاطفال من شدة القهر (فيديو)

عاجل..صدمة كبيرة وخبر كارثي لملك سلمان وولي عهده والسبب هذه السفينة الفرنسية المرعبة والسلاح الفتاك الذي تحمله الى هذا الطرف وارعب الجميع "صورة"

موقع عالمي يثلج صدور كل ابناء سلطنة عمان ويكشف هذا السر الخطير عن السلطان الراحل قابوس جعل كل ابناء السلطنة يرفعون رؤوسهم بافتخار

عاجل: مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويحيي المداني يرقصون فرحا في شوارع العاصمة صنعاء بعد تلقيهم هدية كبيرة من الشيخ سلطان العرادة مقابل عدم اقتحامهم مأرب

ورد للتو ..قناة المسيرة تثير جنون الرئيس هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وتقطع كل برامجها لنشر هذه الخبر العسكري الذي كشفت حقيقة ما يجري في جبهة نهم

الشرعية تكشف عن متغيرات طارئة في مستوى الجاهزية القتالية ستقلب الطاولة على الحوثيين ..وهذا البطل يقهر ابو علي الحاكم ويقطع عنه الامدادات بجبهة " نهم"

عاجل.. الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويلجأ لخطوة عسكرية بمساندة القبائل اثارت جنون الحوثيين واوقعتهم في ورطة كبيرة لا خروج منها وسيجعلهم يتوسلون له لانقاذهم

Advertisements

‘‘فيصل القاسم’’ يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويصف الملك سلمان وولي عهده بهذا الوصف الجارح والمهين الذي صعق كل السعوديين واصابهم بصدمة كبيرة

ليست قوات هادي ولا طارق عفاش ولا طيران الحوثي..قوات رهيبة ومرعبة تسقط خط الدفاع الأول للحوثيين وتقلب الطاولة فوق رأس ابو علي الحاكم

ورد للتو: هل دقت ساعة الصفر.. إنفجار الوضع بين الحوثيين والقبائل وسط صنعاء .. ورجال القبائل يسيطرون على ميدان السبعين ويعلنون النكف .. (تفاصيل)

أية قرآنية كريمة تهز وجدان هذه الفنانة العربية الشهيرة وتجبرها على ارتداء الحجاب ورفض التمثيل مهما كانت الاغراءات ولو دفعوا لها ملايين ( صورة + الاسم )

الحوثيين يباغتون الرئيس هادي ويفضحون شخصية كبيرة جدا في الحكومة الشرعية تواطئت معهم وغدرت به..وهادي يجن جنونه ولا يصدق (صورة واسم الخائن )

ورد للتو..عيدروس الزبيدي يجن جنونه ويقفل جواله في وجه هذا المسؤول الرفيع لهذا السبب الصادم ..والاخير يلجأ لهذه الحيلة الماكرة ويجعل فضيحة الزبيدي بجلاجل

عاجل وفي غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يباغت كل القادة العسكرين وقيادات التحالف ويقوم بعمل رهيب جعل الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يبكون قهرا

شاهد بالصورة..احمد علي يباغت الجميع ويثير اعجاب ابناء المحافظات الجنوبية بعد قيامه بعمل بطولي نادر وشجاع جعل كل يمني يرفع رأسه ويشعر بالفخر( صورة )

وردنا الان..خبر صادم وكارثي من أوروبا ابكى كل اليمنيين وهز وجدانهم وجعل نساء اليمن ورجالها وحتى اطفالها يلعنون هادي والاحمر والزبيد والحوثي ( صورة )

ورد للتو...الملك سلمان يباغت الجميع ويجري قبل قليل اتصال عاجل بفخامة رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم ملكي اثلج صدر الرئيس وجعله يطير فرحا

ورد للتو..السعودية تنقذ العالم وتجعل الصينيين يطيرون فرحا وتكتشف العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا( شاهد صورة العلاج السعودي المذهل )

وأوضح "بن دفنا"، أن "الخطأين أولهما التشهير بشخصية داخل الإمارات (ضاحي خلفان) لها احترامها وتقديرها عبر تلفزيون مصر، والثاني التشهير بأبناء الشيخ زايد، وادعاؤه أنه يتعرض للتهديد من قبلهم".



وأضاف: "دولة الإمارات عطتك وما قصرت فيك، ونحن مقدرينك لما نشوفك، كيف اتشهر بعيال زايد قدام العالم، أمس اقرأ كومنتات، انجرحت، يقلوله تعال عندنا لبلدنا، كأن هذا البلد ما أمنتك واحترمتك".

وأكمل "بن دفنا"، بقوله: "دولة الإمارات قدرتك وحشمتك، عطتك قصر وسيارات وجاه، وجاه ما حدا يحصله اعطتك ياه، كيف اليوم اتشهر بأبنائها تحس إنك بغابة، ما كنك في دولة فيها قانون".

جدير بالذكر أن وسيم يوسف، كان أحد أبرز الدعاة المقربين من محمد بن زايد، وهاجم صحيح البخاري، وبحسب دعاة فإنه كان يعمل على مشروع تغريبي.