شكرا لبحثكم عن خبر بمساعدة ضباط من الحرس الجمهوري.. الحوثيون يعثرون على مخزن جديد للصواريخ في مسقط رأس ”صالح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة أن الحوثيين عثروا على مخزن للصواريخ في منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء . وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " أن ضباط في الحرس الجمهوري ومقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح هم من دلوا الحوثيين بهذه الصواريخ . Advertisements وأضافت المصادر أن هذه الصواريخ متوسطة الحجم كانت مخزونة داخل كنتيريات في منطقة ريمة حميد دون أدلى أي معلومات عن طريقة اعتراف هؤلاء الضباط بالمخزون هل كانت من خلال الخيانة أم بعد التحقيق معها من قبل الحوثيين .

وأكدت المصادر أن الحوثيين كشفوا عن عزمهم باستهداف محافظة مأرب وعبروا عن سعادتهم بالحصول على هذا المخزون والذي يوجد بجانبه أسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة . واشارت الى اعتزام الحوثيين استهداف العمق الإستراتيجي لمحافظة مأرب وضربه بالصواريخ لإرباك المحافظة والتي باتت الملاذ الآمن للمقاومة الوطنية .

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