شكرا لبحثكم عن خبر لقاح فاسد يتسبب في نفوق العديد من الأغنام في محافظة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب لقاح فاسد تم تطعيم عدد من الأغنام به في محافظة صنعاء إلى نفوق العديد من الأغنام بعد لقاحهن بشكل مباشر .

وقالت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني " اليوم الخميس أن العديد من الرعويين اشتكوا بموت العديد من الأغنام التابعة لهم بعد تلقيح الأغنام بهذه اللقاحات الفاسدة .

وأضافت المصادر أن اللقاح تسبب في دخول هذه الأغنام في غيبوبة ثم الموت بعد ذلك وهو ماتسبب في خسارة العديد من المزارعين .

الجدير ذكره أن أغلب أبناء محافظة صنعاء كغيرهم من المحافظات الأخرى باتوا أكثر اعتمادا على الزراعة ورعي الاغنام بعد إيقاف المليشيا للمرتبات وهو ماجعل الحزن يخيم على أغلبية الرعية بعد نفوق عدد كبير من اغنامهم .

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