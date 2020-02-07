شكرا لبحثكم عن خبر بعد انتهاء نشوة النصر الإعلامية.. الحوثيون يشيعون المئات من قتلاهم يوميا (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حاولت المليشيا الحوثية تحقيق نصر إعلامي من خلال ادعائها بالسيطرة على 17 لواء عسكري وأكثر من 20 كتيبة خلال يومين فقط!! لتغطية خسائرها البشرية المرعية والتي حولت القرى والمديريات والمحافظات القابعة تحت سيطرتها إلى مئاتم وعزاء .

وقالت مصادر طبية لـ " المشهد اليمني " اليوم الخميس أن الحوثيين يخرجون العشرات من القتلى يوميا بالإضافة إلى احتجاز البقية في الثلاجات ويتم جدولتها حتى تخفف من حجم الصدمة .

وأضافت المصادر أن الحوثيين أفرجوا اليوم عن عدد من القتلى وهم : يحيى فايد قصان وجلال محمد احمد الزيادي وعبد الإله ملاطف عامر و محمد عبد الغني الحدي وعبد الباسط الرضي ومحمد المحاقري وأبو الغيث محمد نشوان ودارس علي المنصوري وبشار صالح الصارم ومحمد صالح محمد يحيى وعبد الله ناجي المقرعي وعبده سليم إسماعيل وخالد محمد شريف الدين و هاني علي القادري و سليم ناصر الجنيدي ومحمد عبد الواحد الدباء وهيثم صادق العماري ومحمد عبد الغني علي الحدي و عبد المجيد عبد الله النعظي ومعين الخطيب وجلال الزيادي .

الجدير ذكره أن العديد من القتلى يتم دفنهنهم في مناطق العمليات العسكرية وبعضهم مازالوا في المناطق المشتعلة والبعض الآخر مفقودين بينما يتحدث ناطقهم العسكري عن نصر كبير بعد أن تم إبادة أغلبية مقاتليهم .