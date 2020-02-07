شكرا لبحثكم عن خبر توتر أمني ينذر بإندلاع مواجهات عسكرية في المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمديرية المخا، التابعة لمحافظة تعز، مساء اليوم الخميس، بان المديرية تشهد توتر أمني بين شيخ قبلي وقوات الشرطة العسكرية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الوضع متوتر جدآ وينذر إندلاع اشتباكات بين الشرطة العسكرية وانصار الشيخ ناصر السراجي، على خلفية قيامه بإطلاق الرصاص في أحد الاعراس.

وأشارت المصادر الى أن الشيخ ناصر السراجي قام بإطلاق الرصاص في أحد الأعراس، ما دفع قائد الشرطة العسكرية بسام الحرق، الى إيقاف السراجي، والقيام بحلق رأسه صفر.

وكانت الشرطة العسكرية في المخا أصدرت، في وقت سابق، أمر بمنع إطلاق النار في الأعراس.

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