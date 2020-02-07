شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جديد لـ ” أحمد علي” من أبوظبي في إطار مساعي إنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، اليوم الخميس، مجددا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث مساعي إنهاء الحرب في اليمن.

وأكد خلال لقائه بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو والملحق العسكري الفرنسي، على ضرورة الإسراع في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

وبحث نجل الرئيس السابق صالح، التطورات على الساحة اليمنية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن.

و تطرق اللقاء إلى نتائج المحادثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء قبل أسبوعين، مع قيادات الحوثيين.

من جانبه أكد السفير الفرنسي كريستيان تيستو دعم بلاده للحل السياسي للأزمة اليمنية.

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