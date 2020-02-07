فلكي يمني يتوقع هطول أمطار بدء من هذا الموعد

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، اليوم الخميس، بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن بعض المناطق الغربية من اليمن، ستشهد أجواء ماطرة، إعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس، الموافق 13فبراير.

وأشار عياش إلى أنه من المُتوقع أن تكون الفرص مواتية لهطول بعض الأمطار ـ خفيفة إلى متوسطة الشدة ـ على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، مع مناطق اُخرى مُتفرقة من سهول تهامة والمدن الساحلية للبحر الأحمر.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع هطول امطار متفرقة على عدد من السواحل اليمنية، خلال الأيام القادمة.

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