شكرا لبحثكم عن خبر ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي بتعز أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأنه تم ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي بمحافظة تعز.

وقال المصدر لـ " المشهد اليمني " أن أفراد الأمن في نقطة الهنجر القوا القبض على أسلحة وكتيبات تابعة للمليشيا، كانت في طريقها إلى مدينة تعز.

وفي فترات سابقة، ضبطت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش عدد من شحنات الاسلحة وهي في طريقها إلى الحوثيين.

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