شكرا لبحثكم عن خبر انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي في مارب والجوف وتقدم مستمر لقوات الجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، تقدم مستمر في محافظتي مأرب والجوف، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تقدمت في جبهة المشجح و استطاعت تحرير الجبهة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، و قتل وأسر عدداً من عناصرهم.

وأكدت المصادر على وقوع انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا في جبهات صرواح والمحزمات، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش.

وحقق الجيش انتصارا ساحقا في جبهة صرواح، وتمكن من السيطرة على جبل المشجح وتحريره من المليشيا.

ونوه بان المعارك مستمرة و سيتم السيطرة على كافة صرواح خلال الساعات القليلة القادمة.

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