شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تصادر شبكات وأجهزة WiFi بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة حجة، اليوم الخميس، بقيام مليشيا الحوثي بمصادرة شبكات وأجهزة WiFi بأحد مديريات المحافظة، مجددا.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مشرفي المليشيا صادروا شبكات وأجهزة WiFi تستخدم لاعادة بث الإنترنت في مديرية أفلح اليمن.

و اشارت المصادر الى أنه تم إبلاغ جميع ملاك الشبكات في أغلب المناطق بإطفاء شبكاتهم تمهيدا لمصادرتها.

وكانت نقابة مالكي الشبكات، وقعت وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، على عدم مصادرة أي أجهزة تستخدم لاعادة البث، بعد مصادرة مئات الاجهزة في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وعمران، خلال الفترة الماضية.

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