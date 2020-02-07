شكرا لبحثكم عن خبر ”بن عزيز” يوجه رسالة لأهالي المقاتلين في صفوف الحوثي .. ويرسل تهديد قوي للمليشيا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه قائد القوات العمليات المشتركة في الجيش اليمني، نصيحة لأهالي المقاتلين في صفوف الحوث، المحافظـة على أبنائهم، من المهلة التي يسوقهم لها الحوثي.
وقال بن عزيز، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": "نصيحه لله إلى كل آب وكل أم حافظو على فلذات اكبادكم لاتلقو بهم إلى التهلكة، من أجل الحوثي وسلالته وخدمة مشروع ملالي إيران في اليمن والمنطقه ".
وتوع بن عزيز، بهزيمة مشروع إيران في اليمن قائلاً: "والله لن يمر مشروع إيران التدميري للدين والأوطان مادام الدم يجري في عروقنا وعرق كل يمني وعربي حر.
صغير حمود بن عزيز
@ymenbenaziz
نصيحه لله إلى كل آب وكل أم حافظو على فلذات اكبادكم لاتلقو بهم إلى التهلكة
من أجل الحوثي وسلالته وخدمة مشروع ملالي إيران في اليمن والمنطقه .والله لن يمر مشروع إيران التدميري للدين والأوطان مادام الدم يجري في عروقنا وعرق كل يمني وعربي حر.
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2:10 PM - Feb 6, 2020
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