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الشرطة العسكرية تضبط شحنة أسلحة وملازم حوثية في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة العسكرية تضبط شحنة أسلحة وملازم حوثية في تعز

الجمعة 7 فبراير 2020

الشرطة العسكرية تضبط شحنة أسلحة وملازم حوثية في تعز

الخليج 365

تمكنت نقطة الهنجر التابعة لقوات الشرطة العسكرية في المدخل الغربي لمدينة تعز، من ضبط شحنة تحمل أسلحة خفيفة وملازم حوثية . وممنوعات أخرى .  

 

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وقال مصدر في قيادة الشرطة العسكرية إن الشحنة كانت في طريقها إلى مدبنة تعز قادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية .

 

وحيا المصدر اليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد نقطة الهنجر، في إفشال المخططات الرامية لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة تعز .

 

وأكد المصدر أن محاولات مليشيات الحوثي الإنقلابية في أحداث اختراق للصف الداخلي المقاوم، ستبوء بالفشل مشددا على ضرورة تظافر جهود ابناء المجتمع بجميع تكويناته وهيئاته الرسمية والشعبية لرفد الأجهزة الامنية في تحقيق الاستقرار التام.

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