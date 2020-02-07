الباحث محمد مفلح ينال الدكتوراة من جامعة حلوان مع التوصية بـ"التبادل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الباحث محمد مفلح ينال الدكتوراة من جامعة حلوان مع التوصية بـالتبادل

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

تم أمس الخميس، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد يحيى مفلح، بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

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وفي المناقشة عرض الباحث ملخصاً موجزاً لرسالته الموسومة بـ"لائحة دراسية مقترحة لمرحلة الدكتوراة لمعلمي التربية الرياضية بالجمهورية اليمنية في ضوء المعايير القياسية للبرامج والمقررات"، وضح فيه أهمية رسالته والنتائج التي توصل إليها، والإطار المقترح والتوصيات.

بعدها ناقشت لجنة المناقشة والحكم الباحث مناقشة علنية، وأثنت على الرسالة واعتبرتها من الرسائل المميزة في مجال مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، كما أثنت لجنة الحكم بتميز الباحث العلمي والعملي ولجهوده الواضح من خلال فصول الدراسة وخاصة الدراسة المقترحة. وفي الأخير منحت الباحث درجة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية.

حضر المناقشة الملحق الثقافي الدكتور محمد العبادي والمستشار المساعد وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية وزملاء الباحث وأصدقائه من دول عربية.

وتتقدم مؤسسة يمن المستقبل للإعلام بخالص التهاني والتبريكات للباحث محمد يحيى مفلح حصوله على درجة الدكتوراه متمنين له التوفيق والنجاح بحياته العلمية والعملية القادمة.