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المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن

الجمعة 7 فبراير 2020

المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن

الخليج 365

زار المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض.

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وأطلع غريفيث، السفير السعودي على جهوده في دعم العملية السياسية، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

وغادر غريفيث صنعاء، الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت يوما واحدا، حث خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على خفض التصعيد.

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