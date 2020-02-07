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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع السفير السعودي باليمن الجمعة 7 فبراير 2020 الخليج 365 زار المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض.

Advertisements وأطلع غريفيث، السفير السعودي على جهوده في دعم العملية السياسية، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وغادر غريفيث صنعاء، الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت يوما واحدا، حث خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على خفض التصعيد.

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