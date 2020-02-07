شكرا لمتابعة خبر عن هام وخطير : ضباط من الحرس الجمهوري .. يدل الحوثيين على مخزن جديد للصواريخ في مسقط رأس الرئيس الراحل صالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخطر من الفيروس نفسه الصين تصدر تحذير رسمي بشأن كورونا وتعلن إجمالي الإصابات والوفياته ..بهذا العدد الصادم دراسة بريطانية تصدم ولي العهد السعودي و"بن زايد" بشأن السلطان هيثم بن طارق ظهور جديد للسفير احمد علي عبدالله صالح .. لــ’’إنهاء الحرب في اليمن’’ عاجل : معارك حامية الوطيس في مختلف أحياء الحديدة بين قوات المشتركة والحوثيين (تفاصيل طارية)

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