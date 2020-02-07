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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويحيي المداني يرقصون فرحا في شوارع العاصمة صنعاء بعد تلقيهم هدية كبيرة من الشيخ سلطان العرادة مقابل عدم اقتحامهم مأرب

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