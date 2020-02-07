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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مذبحة مروعة قبل قليل في جبهة نهم تصعق عبد الملك الحوثي وتقلب الامور راسا عى عقب ..شاهد ما يحدث الان (فيديو مرعب)

أظهر مقطع فيديو ، استهداف جديد لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر مقاتلات التحالف ، ونجحت الضربات في إصابة الأهداف بدقة عالية. ورصدت المشاهد استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو ..قناة المسيرة تثير جنون الرئيس هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وتقطع كل برامجها لنشر هذه الخبر العسكري الذي كشفت حقيقة ما يجري في جبهة نهم الشرعية تكشف عن متغيرات طارئة في مستوى الجاهزية القتالية ستقلب الطاولة على الحوثيين ..وهذا البطل يقهر ابو علي الحاكم ويقطع عنه الامدادات بجبهة " نهم" عاجل.. الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويلجأ لخطوة عسكرية بمساندة القبائل اثارت جنون الحوثيين واوقعتهم في ورطة كبيرة لا خروج منها وسيجعلهم يتوسلون له لانقاذهم ‘‘فيصل القاسم’’ يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويصف الملك سلمان وولي عهده بهذا الوصف الجارح والمهين الذي صعق كل السعوديين واصابهم بصدمة كبيرة ليست قوات هادي ولا طارق عفاش ولا طيران الحوثي..قوات رهيبة ومرعبة تسقط خط الدفاع الأول للحوثيين وتقلب الطاولة فوق رأس ابو علي الحاكم ورد للتو: هل دقت ساعة الصفر.. إنفجار الوضع بين الحوثيين والقبائل وسط صنعاء .. ورجال القبائل يسيطرون على ميدان السبعين ويعلنون النكف .. (تفاصيل) Advertisements أية قرآنية كريمة تهز وجدان هذه الفنانة العربية الشهيرة وتجبرها على ارتداء الحجاب ورفض التمثيل مهما كانت الاغراءات ولو دفعوا لها ملايين ( صورة + الاسم ) الحوثيين يباغتون الرئيس هادي ويفضحون شخصية كبيرة جدا في الحكومة الشرعية تواطئت معهم وغدرت به..وهادي يجن جنونه ولا يصدق (صورة واسم الخائن ) ورد للتو..عيدروس الزبيدي يجن جنونه ويقفل جواله في وجه هذا المسؤول الرفيع لهذا السبب الصادم ..والاخير يلجأ لهذه الحيلة الماكرة ويجعل فضيحة الزبيدي بجلاجل عاجل وفي غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يباغت كل القادة العسكرين وقيادات التحالف ويقوم بعمل رهيب جعل الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يبكون قهرا شاهد بالصورة..احمد علي يباغت الجميع ويثير اعجاب ابناء المحافظات الجنوبية بعد قيامه بعمل بطولي نادر وشجاع جعل كل يمني يرفع رأسه ويشعر بالفخر( صورة ) وردنا الان..خبر صادم وكارثي من أوروبا ابكى كل اليمنيين وهز وجدانهم وجعل نساء اليمن ورجالها وحتى اطفالها يلعنون هادي والاحمر والزبيد والحوثي ( صورة ) ورد للتو...الملك سلمان يباغت الجميع ويجري قبل قليل اتصال عاجل بفخامة رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم ملكي اثلج صدر الرئيس وجعله يطير فرحا ورد للتو..السعودية تنقذ العالم وتجعل الصينيين يطيرون فرحا وتكتشف العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا( شاهد صورة العلاج السعودي المذهل ) وكان من بينهم من يختبئ في الجحور وبين الصخور ، والبعض الآخر كان يستقل سيارات تم استهدافها وهي تسير بدقة .

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