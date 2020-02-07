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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار مرعب يصدم الجميع ويثير خوفهم..وكل المشرفين الحوثيين يصبون جام غضبهم على رأس عبد الملك الحوثي ويتمنون هلاكه بأسرع وقت ( نص القرار المخيف )

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