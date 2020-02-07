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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ امين العكيمي والشيخ سلطان العرادة يصعقان الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويتخليان عن الشرعية ويصلان الى العاصمة صنعاء.. والحوثي يعتبره نصر من الله

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