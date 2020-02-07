شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي يصعق كل ابناء الجنوب ويحول حياتهم الى جحيم لا يطاق بعد هذا القرار الرسمي الصادم..والزبيدي يقسم بالله انه سيسحل هؤلاء الوزراء في شوارع عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - البنك المركزي يصعق كل ابناء الجنوب ويحول حياتهم الى جحيم لا يطاق بعد هذا القرار الرسمي الصادم..والزبيدي يقسم بالله انه سيسحل هؤلاء الوزراء في شوارع عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يصعق كل ابناء الجنوب ويحول حياتهم الى جحيم لا يطاق بعد هذا القرار الرسمي الصادم..والزبيدي يقسم بالله انه سيسحل هؤلاء الوزراء في شوارع عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.