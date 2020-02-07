شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يحقق تقدما في موقعين استراتيجين في هيلان وصرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مراسل "المشهد اليمني " في مأرب ان قوات الجيش تمكنت اليوم من التقدم في عدة جبهات بالقرب من جبل هيلان الاستراتيجي وصرواح .

وأوضح ان القوات الحكومية تقدمت في ميسرة المشجح وميمنتها وتمكن من السيطره النارية على احد اهم المواقع في جبل هيلان ويسمى "الاريالات" وان مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر في الارواح .

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وأضاف إن الألغام والعبوات الناسفة حالت دون تمكن الجيش من دخول موقع " الأريالات " الذي اصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني .

وأشار الى أن تقدم قوات الجيش ما يزال مستمرا في جبهة صرواح حيث تمكن الجيش من السيطرة الكامله على تبة الشايف الإستراتيجية .

وتدور معارك ضارية بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي التي تشن هجمات متتالية بعد سيطرتها قبل نحو اسبوعين على فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء وبعض مناطق محافظة الجوف وانها تدفع بتعزيزات كبيره بشكل مستمر غير انها تعرضت لخسائر فادحة في الارواح .