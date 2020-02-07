شكرا لبحثكم عن خبر الطلاب اليمنيين في الصين.. نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رغم كل المناشدات وتصريحات المسؤولين، والأخبار المتداولة عن حلول سريعة لاجلاء الطلاب اليمنيين الدارسين في جمهورية الصين إلا أن ذلك غير موجود على أرض الواقع.

وفي بيان صادر عن الهيئة الإدارية لإتحاد طلاب اليمن في الصين بخصوص أوضاع الطلاب في مدينة ووهان فقد أبدى البيان قلقا كبيرا من الأوضاع الحالية التي يمر بها الطلاب والطالبات اليمنيين وعائلاتهم وابنائهم في المدينة.

وقد أدى انتشار الفيروس بصورة تحولت إلى وباء وزيادة عدد الحالات المصابة في المدينة لأكثر من 8 آلاف حالة إلى حالة من الخوف والهلع أوساط الطلبة.

من جهته أشاد البيان بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والجامعات الصينية تجاة الطلاب اليمنيين من إهتمام ورعاية كبيرة واستغرب من التراخي والإهمال المتعمد من قبل الحكومة اليمنية.

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كما جدد الطلاب في بيانهم مناشدتنا الحكومة اليمنية للإضطلاع بدورها الانساني والأخلاقي والمسؤولية القانونية تجاه أبناءها الطلاب وسرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تعرضهم للإصابة.

مطالبين بإجلائهم الفوري من مدينة ووهان وتقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية لهم، وعدم تركهم فريسة للهواجس والضغوط النفسية والمعنوية المترتبة على الحجر الصحي.