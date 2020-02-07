شكرا لبحثكم عن خبر الأعتداء على جرحى الجيش في الهند.. ونهب ممتلكاتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتعرض الجرحى من أبناء الجيش الوطني في الهند لابتزازات اللجنة المكلفة بمتابعتهم، وسبق وأن اعتصم بعضهم عند بوابة السفارة التي استدعت الأمن الهندي للاعتداء عليهم.

بالأمس أطلق الجرحى من جديد مناشدة بأن (إسماعيل المسني) قام بملاحقتهم والاعتداء عليهم ب أن أوعز الأمر إلى 15 مرتزق.

وبحسب الرسالة النصية التي وصلت من أحد جرحى جبهة البقع (محمد صالح جبران صالح) حيث أفادت بأنه يجري التحقيق في قضية الاعتداء من قبل الملحق العسكري في السفارة.

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مؤكدين بأنه لم يتخذ أي إجراءات ضد المسني حتى اللحظة الراهنة، كون الاعتداء تم داخل الشقة من قبل العصابة التي قامت بنهب متعلقات الجرحى من مبالغ مالية وجوالات.

حقوقيون استهجنوا هذا العمل واستغربوا من صمت الشرعية المطلعة على الأمر وعدم تحركها الجاد، مطالبين باستعادة حقوق الجرحى وممتلكاتهم ومتعلقاتها الخاصة.

ولم توضح السفارة اليمنية هناك أي معلومات أو ترد على هذه الاتهامات والأحداث التي جرت مؤخرا.