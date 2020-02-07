شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن مقتل قيادات عسكرية إيرانية ولبنانية في المواجهات الأخيرة مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قيادات عسكرية من "حزب الله" اللبناني وإيران، سقطوا في معارك أثناء مساندتهم المسلحة لجماعة "الحوثي".

وفي تصريح للوكالة الرسمية "سبأ"، الأربعاء، أوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة".

وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال هذه المواجهات (لم يذكر مدتها) مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران".

وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف العربي، خاض معارك "وجها لوجه مع مرتزقة إيران (إشارة إلى الحوثيين)" في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، دون أن يذكر توقيتا لهذه المعارك.

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وأضاف في معرض تصريحه قائلا: "المعركة مع المشروع الفارسي ومرتزقته من المليشيا الحوثية فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية هي النصر".

وأشار وزير الإعلام إلى أن "المعارك ما زالت مستعرة"، موضحا أن "مليشيات الحوثي تتكتم عن خسائرها الحقيقية".

وتحتدم المعارك بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثي، منذ أسابيع على عدة جبهات، فيما دعت الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إلى ضبط النفس ووقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.