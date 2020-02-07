شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: سقوط فرضة نهم بيد الحوثيين يشكل تحولاً خطيراً له تداعياته العسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية وإعلامية، إن سقوط فرضة نهم بيد الحوثيين واستمرار سيطرتهم عليها يشكل تحولاً خطيراً في المشهد اليمني، وله تداعياته العسكرية ستتحمل الحكومة الشرعية عواقبها.

واضافت المصادر، إن سقوط "فرضة نهم" بيد المليشيات، شكل تحولاً خطيراً له تداعياته العسكرية على جبهة الجوف ومأرب، وأيضا يغير موازين القوى المحلية اليمنية.

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وأشارت المصادر، إلى أن جبهة نهم كانت تشكل أهمية سياسية وعسكرية بالنسبة للحكومة الشرعية، وكانت تُعد جبهة ضغطٍ متقدّمة على مليشيا الحوثي الإنقلابية.

كما أوضحت المصادر، أن سقوط نهم بيد الحوثيين يعني خسارة الحكومة الشرعية أهم دوافعها العسكرية والسياسية لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات.

وأكدت المصادر، أن جبهة نهم كانت تُعد أيضا جبهة استنزاف للمليشيات، ومثلت خلال الفترة الماضية مصدر قلق للحوثيين، لكونها قاعدة استراتيجية لانطلاق القوات الحكومية نحو صنعاء.

وحسب المصادر، فإن سقوط "فرضة نهم" بيد الحوثيين، أمن المليشيات على صنعاء وفتح الطريق أمامها للتقدّم نحو الجوف ومأرب، بما في ذلك التهديد بإسقاط منطقة استراتيجية للشرعية كمدينة مأرب.