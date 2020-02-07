عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 909 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز العام الماضي

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

كشف تقرير، أعده مركز المعلومات والتأهيل، الحاصل على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة، عن وقوع 909 انتهاكات في محافظة تعز تجاه مدنيين وممتلكات عامة وخاصة في عام 2019.



وأوضح التقرير، الذي تسلمت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، نسخة منه، أن قصف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلفا دمارا حقيقيا، مشيرا إلى أن محافظة تعز التي ركز عليها التقرير لا تزال أكثر مناطق اليمن عرضة للانتهاكات.

ورصد التقرير مقتل 255 مدنيا، خلال 2019 بينهم 70 طفلا و19 امرأة، مؤكدا أن نحو 53 مدنيا قتلوا بالقنص المباشر من قبل المليشيا الإرهابية، والقصف العشوائي على الأحياء والمناطق السكنية في المدينة.

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وأضاف أن نحو 28 مدنيا قتلوا بالعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا المدعومة إيرانيا، في المناطق والأحياء المحررة، لافتاً إلى أن 376 مدنيا جرح خلال العام نفسه بينهم 85 طفلا و40 امرأة.

ووثق التقرير 28 حالة اعتداء طالت مدنيين بمحافظة تعز، بالإضافة إلى وقعتي تهجير قسري، شملت 19 أسرة.

وأدان مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب 10 مجازر، نتج عنها مقتل 22 مدنيا بينهم 12 طفلا وامرأة وأصابة 42 مدنيا بينهم 14 طفلا وامرأتين.

ولفت إلى تضرر 217 ملكية عامة وخاصة، منها منزلان جرى تفجيرهما من قبل مليشيا الحوثي.