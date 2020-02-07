شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : معارك حامية الوطيس في مختلف أحياء الحديدة بين قوات المشتركة والحوثيين (تفاصيل طارية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصير مجهول لمقيم يمني بالسعودية وأحد نجوم "يوتيوب" صاحب برنامج شهير يستغيث بشعب اليمن وهذا أخر ما قاله (تفاصيل صادمة) صحيفة ألمانية تفاجئ الجميع تكشف عن الرسالة التي وجهها الحوثي للسعودية بعد مقتل سليماني ومن سيحكم العاصمة صنعاء؟ عاجل : مصدر عسكري يكشف عن مسارين جديدين لإسقاط العاصمة صنعاء وتحريرها بالتزامن مع التقدم المستمر للجيش الوطني من الجهة الشرقية السعودية تزف بشرى ساره لكل اليمنيين (هذه تفاصيلها)

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