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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: "أخطر من الفيروس نفسه".. الصين تصدر تحذير رسمي جديد بشأن كورونا وتعلن إجمالي الإصابات والوفيات !

حذرت الحكومة الصينية ، اليوم الخميس ، من تصديق ما يروج عن فيروس “كورونا”، وأكدت أنها تتبع نهجا مسؤولا ومنفتحا بخصوص انتشار هذا الفيروس، وأكدت على لسان متحدثة الخارجية الصينية أن ما يشاع حول فيروس “كورونا” أخطر من الفيروس نفسه.

وأعلنت الصين أن الأرقام التي تم تسجيلها، أمس الأربعاء، تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس “كورونا”، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة، وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخصا المستشفى.

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ووفقا لما نقلته وكالة ” نوفستي ” الصينية قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن السلطات الصينية تنشر المعلومات بهذا الخصوص في وقتها، وقالت المتحدثة “إننا لفتنا الانتباه إلى بعض الشائعات والكذب حول الوضع على خلفية انتشار المرض، وهو أخطر من الفيروس بحد ذاته. ربما لاحظتم أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعرب عن أمله مؤخرا في ألا تصدق جميع الأطراف هذه الشائعات وتنشرها”.

وأشارت المتحدثة إلى أن عددا من الدول بدأ العمل على تتبع مروجي الشائعات حول هذا الفيروس ومحاسبة المسؤولين عن فبركة هذه الأخبار ونشرها.