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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. صديقة كريستيانو رونالدو تفاجئه بهدية “ثمينة” في عيد ميلاده !.. فيديو

فاجأت صديقة كريستيانو رونالدو وعائلته النجم البرتغالي بعيد ميلاده الـ35، مساء الأربعاء، بعيد ميلاد مفاجئ وهدية “ثمينة” جدا.

ونشرت الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز فيديو لمفاجأة النجم البرتغالي، في شوارع تورينو الإيطالية، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

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وخلال سيره مع جورجينا وابنه كريستيانو جونيور في تورينو، تفاجأ رونالدو بسيارة فخمة من نوع مارسيديس “جي كلاس”، مربوطة برباط أحمر للهدايا، وعدد من الأصدقاء الذين أقبلوا لتهنئته.

مارسيدس جي كلاس

وبدا رونالدو مندهشا، وشكر صديقته على المفاجأة والهدية، التي ستكون أحدث السيارات الفخمة المنضمة لأسطول رونالدو الشهير.

ويذكر أن سعر “السيارة الهدية”، مارسيدس جي كلاس، يصل لأكثر من 150 ألف دولار.

ونشرت جورجينا فيديو المفاجأة على حسابها بموقع إنستغرام، وكتبت: “مبروك لرجل حياتي”، قبل أن تنشر صورا لها مع رونالدو من داخل حفل عيد الميلاد الذي أقيم في أحد مطاعم تورينو.

وبلغ رونالدو الأربعاء، عامه الـ35، وهو يقضي موسمه الثاني مع يوفنتوس، حيث يطمح بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي الإيطالي منذ عام 1996.