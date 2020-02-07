شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو ..قناة المسيرة تثير جنون الرئيس هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وتقطع كل برامجها لنشر هذه الخبر العسكري الذي كشفت حقيقة ما يجري في جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..قناة المسيرة تثير جنون الرئيس هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وتقطع كل برامجها لنشر هذه الخبر العسكري الذي كشفت حقيقة ما يجري في جبهة نهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ..قناة المسيرة تثير جنون الرئيس هادي والجنرال الاحمر والمقدشي وتقطع كل برامجها لنشر هذه الخبر العسكري الذي كشفت حقيقة ما يجري في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.