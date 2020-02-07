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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تكشف عن متغيرات طارئة في مستوى الجاهزية القتالية ستقلب الطاولة على الحوثيين ..وهذا البطل يقهر ابو علي الحاكم ويقطع عنه الامدادات بجبهة " نهم"

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