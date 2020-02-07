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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات هادي ولا طارق عفاش ولا طيران الحوثي..قوات رهيبة ومرعبة تسقط خط الدفاع الأول للحوثيين وتقلب الطاولة فوق رأس ابو علي الحاكم

اسقطت قوات الجيش اليمني خط الدفاع الأول لمليشيا الحوثي بجبهة تعز بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين قبل ساعات ، وسيطر الجيش الوطني على مواقع هامة ومرتفعة اعلان من خلالها الانتصار الساحق على جماعة الحوثي ورفع علم اليمن عالياً بعد السيطرة على مواقع استراتيجية مرتفعة.

وأكد مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي لوكالة للأناضول أن قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز، موضحاً أن قوات الجيش ممثلة باللواءين الثامن عمالقة و14 عمالقة تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي الفقاسة، وجبل الرويقن اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين، منوهاً أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى واغتنام عدد من الأسلحة والآليات.

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ليست قوات هادي ولا طارق عفاش ولا طيران الحوثي..قوات رهيبة ومرعبة تسقط خط الدفاع الأول للحوثيين وتقلب الطاولة فوق رأس ابو علي الحاكم

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وتطرق المصدر إلى أن السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع المليشيات باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة.