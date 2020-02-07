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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 للفترة المسائية ليوم الخميس .. تعرف عليها الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الخميس الموافق 6 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:

وصول 13 جثة و55 جريحا إلى مستشفيات الحديدة من عناصر الحوثي المشتركة تأسر قيادياً حوثياً بالحديدة وتكبد المليشيات خسائر فادحة صغير بن عزيز يوجه نصيحة إلى كل أب وأم في مناطق الميلشيات اليمن تبحث مع المجر إمكانية تأهيل مستشفى الصداقة في عدن مصادر لـ"الخليج 365": الإخواني الحسني جندته المخابرات القطرية للأعمال الإرهابية تقرير أمريكي يعرض الإعداد التأهيلي لنساء ضمن وحدات الأمن بجنوب اليمن الإنتقالي يسلم جرحى لحج 21 كرسيا كهربائيا بدعم من مؤسسة زايد الخيرية مقتل ستة حوثيين خلال إفشال محاولات تسلل للمليشيا شمال تعز Advertisements سارة اليافعي تدعو إلى إنقاذ شبوة من عبث الإخوان القديمي يطلع مسؤول هولندي على جرائم المليشيات في الحديدة تصاعد اختطاف المواطنين بمحافظة إب بتوجيهات قيادي حوثي يوميات في عدن.. جولة في التاريخ إجتماع ثنائي يجمع الفريق الحكومي والأممي للجنة إعادة الإنتشار بالعاصمة عدن مجلي : الجيش الوطني أصبح في موقع الهجوم لا الدفاع وسيفتح جبهات جديدة خبير عسكري يهاجم حزب الإصلاح ووزيري الداخلية والنقل أحمد علي يلتقي السفير الفرنسي والملحق العسكري لدى اليمن شاهد .. مهرجان حاشد في المخا يشيد بدور الإمارات والتحالف والقوات المشتركة نائب الرئيس لغريفيث : إستمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام # اليمن # شبوة # الإمارات # الحديدة # عدن # حزب الإصلاح # الحوثي # تعز # الخليج 365 # الإنتقالي # المخابرات # . # المخا # الجيش الوطني # الإخوان # إب # قيادي حوثي # لحج # مهرجان # الجيش # السلام # مقتل # اختطاف # جديدة

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