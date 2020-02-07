شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري تمسك بالخيار.. لن تصدق اين وضعته ( فيديو ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة المصرية سما المصري ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة جريئة.





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