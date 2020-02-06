شكرا لمتابعة خبر عن اللواء بن عزيز يوجه رسالة هامة لأهالي المقاتلين في صفوف الحوثيين ويرسل تهديد ناري وقوي للمليشيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصدر عسكري يكشف عن مسارين جديدين لإسقاط العاصمة صنعاء وتحريرها بالتزامن مع التقدم المستمر للجيش الوطني من الجهة الشرقية السعودية تزف بشرى ساره لكل اليمنيين (هذه تفاصيلها) الجيش الوطني .. يحقق انتصارات ساحقة .. ويزف اول بشائر النصر من صرواح الجيش الوطني يعلن بدء اشعال كل الجبهات وفتح جبهات جديدة لحسم المعركة ضد الحوثيين في كل المحافظات

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