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عدن - ياسمين التهامي - من جديد.. طيران تحالف العدوان الامريكي الاسرائلي يقصف العاصمه ... ( المكان المستهدف )

أعلنت القيادة العامة للجيش العربي السوري عن دخول رتل عسكري تركي في سوريا يضم عددا من الآليات والمدرعات بغطاء إسرائيلي.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها "إنه في تمام الساعة 00ر2 من فجر يوم الخميس الواقع في 6-2-2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي "الإسرائيلي" بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري".

جديد اب برس :

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وأضاف البيان أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز بهدف حماية العناصر التكفيرية وعلى رأسها “جبهة النصرة” وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على هذه العناصر التي تحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم.

وتابع البيان "لن تفلح الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الفكر التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.