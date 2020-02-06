شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حادثة صادمة : عروسين يلقيان حتفهما في وضع ,حميمي , ليلة الدخلة والسبب مروع!! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حادثة صادمة، لم تكتمل فرحة عروسين مصريين،إذ لقوا مصرعهم بعد 3 ساعات من دخول شقتهم بعد انتهاء حفل الزفاف.



وفي يوم الصباحية طرق أهالي العروسين الباب إلا أن أحدًا لا يجيب، ما أثار الشك والقلق الأمر الذي دفعهما إلى اقتحام الشقة، ليجدوا العروسين متوفيين داخل الحمام دون ,ملابس، ليتضح أنهما اختنقا أثناء الاستحمام سويًا نتيجة تسرب الغاز.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بمصرع عروسين ليلة زفافهما، وهما سامح صديق شاكر (24 عاما) وريموند رفعت عياد، (24 عاما)، المقيمان بمنزلهما الكائن بمنطقة شارع السويس دائرة المركز، مختنقين داخل حمام منزلهما

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