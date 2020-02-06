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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عيدروس الزبيدي يجن جنونه ويقفل جواله في وجه هذا المسؤول الرفيع لهذا السبب الصادم ..والاخير يلجأ لهذه الحيلة الماكرة ويجعل فضيحة الزبيدي بجلاجل

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