شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين يباغتون الرئيس هادي ويفضحون شخصية كبيرة جدا في الحكومة الشرعية تواطئت معهم وغدرت به..وهادي يجن جنونه ولا يصدق (صورة واسم الخائن ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثيين يباغتون الرئيس هادي ويفضحون شخصية كبيرة جدا في الحكومة الشرعية تواطئت معهم وغدرت به..وهادي يجن جنونه ولا يصدق (صورة واسم الخائن )

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