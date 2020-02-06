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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة..احمد علي يباغت الجميع ويثير اعجاب ابناء المحافظات الجنوبية بعد قيامه بعمل بطولي نادر وشجاع جعل كل يمني يرفع رأسه ويشعر بالفخر( صورة )

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