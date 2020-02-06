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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..خبر صادم وكارثي من أوروبا ابكى كل اليمنيين وهز وجدانهم وجعل نساء اليمن ورجالها وحتى اطفالها يلعنون هادي والاحمر والزبيد والحوثي ( صورة )

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