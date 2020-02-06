شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو...الملك سلمان يباغت الجميع ويجري قبل قليل اتصال عاجل بفخامة رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم ملكي اثلج صدر الرئيس وجعله يطير فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الملك سلمان يباغت الجميع ويجري قبل قليل اتصال عاجل بفخامة رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم ملكي اثلج صدر الرئيس وجعله يطير فرحا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة فخامته والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا - حفظه الله - إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الحوثيين يباغتون الرئيس هادي ويفضحون شخصية كبيرة جدا في الحكومة الشرعية تواطئت معهم وغدرت به..وهادي يجن جنونه ولا يصدق (صورة واسم الخائن )

ورد للتو..عيدروس الزبيدي يجن جنونه ويقفل جواله في وجه هذا المسؤول الرفيع لهذا السبب الصادم ..والاخير يلجأ لهذه الحيلة الماكرة ويجعل فضيحة الزبيدي بجلاجل

عاجل وفي غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يباغت كل القادة العسكرين وقيادات التحالف ويقوم بعمل رهيب جعل الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يبكون قهرا

Advertisements

شاهد بالصورة..احمد علي يباغت الجميع ويثير اعجاب ابناء المحافظات الجنوبية بعد قيامه بعمل بطولي نادر وشجاع جعل كل يمني يرفع رأسه ويشعر بالفخر( صورة )

وردنا الان..خبر صادم وكارثي من أوروبا ابكى كل اليمنيين وهز وجدانهم وجعل نساء اليمن ورجالها وحتى اطفالها يلعنون هادي والاحمر والزبيد والحوثي ( صورة )

ورد للتو...الملك سلمان يباغت الجميع ويجري قبل قليل اتصال عاجل بفخامة رئيس الجمهورية ويصدر مرسوم ملكي اثلج صدر الرئيس وجعله يطير فرحا

ورد للتو..السعودية تنقذ العالم وتجعل الصينيين يطيرون فرحا وتكتشف العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا( شاهد صورة العلاج السعودي المذهل )

كما أشار - حفظه الله - إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد فخامة الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.