شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : جميلة باب الحارة تستفز جمهورها «بظهور صادم» بدون بنطلون ! .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استفزت الفنانة السورية دانا جبر والتي جسدت شخصية جميلة في المسلسل الشهير باب الحارة متابعي حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها احدث صور لاطلالاتها الجريئة .

وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها محبوها بفستان قصير جدا لدرجة ان متابعيها وصفوه بانه بلوزة فقط بدون بنطلون .

وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .

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