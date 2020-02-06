شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة .. عيدروس الزبيدي يتعرض لهجوم حاد من هذا القيادي العسكري والكشف عن الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن قائد قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن يسران المقطري هجوماً عنيفاً على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي لأول مرة.

وهاجم المقطري الزبيدي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقوله: إحدى النقاط العسكرية التي تتبع أوسان العنشلي القيادي الجنوبي المقرب من عيدروس الزبيدي قامت باعتراض إحدى دوريات مكافحة الإرهاب وقامت بالاعتداء عليهم، مشيراً إلى أن قوات العنشلي قامت باعتقال أشخاص والاعتداء على أمراة ونسبت تلك الأعمال إلى قوات مكافحة الإرهاب في تشويه.

ووجه المقطري منشوره للزبيدي بقوله: إذا أراد رئيس المجلس الانتقالي وقواته الحصول على قوات مكافحة الإرهاب عليهم إصدار قرار من مدير الأمن حيث أنه معين من قبله.

وأشار إلى أنه حاول الاتصال بالزبيدي إلا أنه أغلق في وجهه ما دعاه إلى عمل منشور على الفيس بوك.