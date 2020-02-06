شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يزف اولى بشائر النصر من جبهة صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف الجيش الوطني اليوم الخميس اولي بشائر النصر من مديرية صرواح بمحافظة مأرب عقب تحقيقه انتصارا ساحقا على مليشيات الحوثيين في حبة صرواح.واعلن الجيش الوطني عن تمكنه من تحقيق انتصارا ساحقا على الحوثييين في جبهة صرواح .وأكد الجيش تمكنه من السيطرة على جبل المشجع وتحريره من ميليشيات الحوثي الايرانية , مشيرا ان المعارك مستمرة وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم السيطرة على كافة صرواح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يزف اولى بشائر النصر من جبهة صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.