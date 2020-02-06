المخا .. القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا منع إطلاق النار في حفل زفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ضبطت قوات الشرطة العسكرية في وقت متأخر من مساء الاربعاء، ثلاثة اشخاص متورطين في إطلاق نار بكثافة أثناء حفل زفاف في المخا.



وأظهرت صور بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من مطلقي النار وهم في قبضة أفراد الشرطة.

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وبحسب موقع نيوز يمن الإخباري، شهدت المخا ليل الأربعاء إطلاق نار كثيف إلى حد أن البعض اعتقد أن قوات الجيش تتصدى لاختراق طائرات حوثية مسيرة.

وتحركت قوات الشرطة إلى المنزل الذي يقام فيه الاحتفال، واعتقلت ثلاثة أشخاص على صلة بذلك، لكن أصوات أعيرة نارية متفرقة سُمعت من أحياء أخرى.

وتمثل الشرطة العسكرية رأس الحربة بالنسبة للقوات الأمنية في التصدي للأعمال المخلة بالأمن، وكذا فرض الأمن والاستقرار بالمديرية.

واكتسبت الشرطة العسكرية سمعة طيبة لدى أهالي المخا الذين يرون أنها سريعا ما تتجاوب مع بلاغاتهم المتعلقة بالحوادث الأمنية.