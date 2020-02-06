ننشر مواعيد إقلاع رحلات اليمنية غداً الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الجمعة الموافق 07 فبراير 2020م على النحو التالي :

رقم الرحله : 609 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع: 1000 صباحا. الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي - عدن. الاقلاع: 1800 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 600 خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء.

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