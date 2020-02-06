عاجل : محمد بن سلمان يمهل الشرعية 72 ساعة لاستعادة المواقع التي خسرتها في نهم والجوف (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الحكومة اليمنية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمهل الحكومة الشرعية 3 أيام لاستعادة المناطق التي سقطت بأيدي المسلحين الحوثيين على التخوم الغربية لمحافظة مأرب، مُنكرًا على الشرعية هشاشتها في التعامل مع ما اعتبره انتكاسة عسكرية لا يمكن القبول بها.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ”الميدان اليمني” شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن بن سلمان اتصل هاتفيًا بالرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر ووبخهم بشكل لاذع، مُفصِحًا عن إصابته بالصدمة عقب المشاهد التي بثها الحوثيون عن المواقع التي انتزعوها من قوات الشرعية خلال أيام، في جبهتي نهم والجوف، خلال المعارك الأخيرة.

وذكر المصدر، إن ولي العهد السعودي أمهل الرئيس هادي ونائبه 72 ساعة، لاستعادة ما خسرته الشرعية، وإعادة السيطرة على جميع المواقع التي قال الجيش الوطني إنه انسحب منها تكتيكيًا، في نهم والجوف.

وأضاف، إن الرئيس هادي حاول إقناع الأمير محمد بن سلمان بتمديد المهلة من 3 أيام إلى شهر، ليتسنَّ للجيش الوطني ترتيب أوراقه والتقدم من جديد لاستعادة ما خسره في الأيام السابقة.

وكانت قوات الجيش الوطني تراجعت ميدانيًا بشكل كبير ومفاجئ، في جبهتي نهم والجوف غربي محافظة مأرب، في مقابل تقدم لافت لقوات الحوثيين التي أصبحت على بعد كيلوا مترات من مدينة مأرب التي تعد العاصمة العسكرية للشرعية.

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